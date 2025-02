Borsa: l’Europa viaggia positiva, nuovi record per l’oro

agenzia

Mercati in scia apertura di Trump su Cina. Piatti i titoli Stato

MILANO, 20 FEB – Le Borse europee si muovono in territorio positivo mentre l’oro aggiorna nuovi record e tocca 2.954 dollari l’oncia. Tutto questo mentre il presidente Usa, Donald Trump apre ad un possibile accordo commerciale con la Cina definendolo come “possibile”. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, senza grandi sussulti con gli industriali più avanti di altri. Piatti i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale italiano sotto il 3,63%. Lo spread tra Btp e Bund cede di un punto base a 107 punti e l’euro si apprezza sul dollaro con il quale scambia a 1,0431. Tra le singole Piazze, Milano guadagna lo 0,37%, Francoforte lo 0,27% e Parigi lo 0,45%. Debole Londra che perde lo 0,36%. Quanto alle materie prime il gas si conferma in calo con il prezzo che scende dell’1,9% a 47,35 euro al megawattora. L’aumento della produzione di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, il principale fornitore europeo, è l’ultimo di una serie di fattori ribassisti che hanno contribuito a invertire la tendenza al rialzo di quest’anno. Anche il petrolio è in flessione con il wti che cede lo 0,5% sotto 72 dollari e il brent lo 0,25% a 75,8 dollari al barile.

