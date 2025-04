Borsa: l’Europa volatile, Milano gira in calo dell’1%

agenzia

A Piazza Affari scivola Stellantis. Spread Btp-Bund a 127 punti

MILANO, 11 APR – Le Borse europee si muovono all’insegna della volatilità. Il Vecchio continente rallenta rispetto all’avvio di seduta, con Milano (-1%) che gira in calo. Sotto i riflettori l’incertezza sulla politica commerciale degli Stati Uniti ed i timori di una recessione globale. Prosegue la fase di debolezza del dollaro con l’euro che sale 1,1357, in aumento dell’1,3%. L’indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Sale Parigi (+1,1%), Madrid (+0,8%), Francoforte (+0,6%) e Londra (+0,5%). I principali listini sono sostenuti dalle utility (+1,1%), con il prezzo del gas che sale dell’1,1% a 33,70 euro al megawattora. Bene anche la farmaceutica (+0,9%) ed i titoli tecnologici (+0,8%). Positivo il comparto azionario del lusso dopo l’acquisto di Versace da parte di Prada (+2,3%). Sale Lvmh (+1,3%), Hermes (+1,1%), Kering (+2,3%) e Burberry (+2,9%). Recuperano le banche (+0,8%), dopo le performance negative delle sedute precedenti. In calo l’energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale dell’1,2% a 60,82 dollari al barile e il Brent si attesta a 64,06 dollari (+1,1%). A Piazza Affari scivola Stellantis (-4,2%), dopo le stime in calo. Male anche Unicredit e Amplifon (-2%) e Mps (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 127 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,87%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA