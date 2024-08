Borsa: lo yen affonda Tokyo, Fed spinge future Wall Street

agenzia

Europa attesa incerta. Lente sul manifatturiero Usa

MILANO, 01 AGO – Il forte rialzo dello yen (la divisa giapponese scambia a 150,2 sul dollaro) con la banca del Giappone che ha rialzato i tassi manda a gambe all’aria Tokyo che lascia sul terreno il 2,49%. Deboli anche le piazze cinesi (Shanghai -0,15% , Shenzhen -0,48%) con un freno al rally di alcuni dati deludenti sull’attività economica. Per il resto il listini segnano cauti rialzi come Seul (+0,25%) e Hong Kong (+01,3%) sul segnale che la Fed possa mettere mano ai tassi a settembre. Possibilità che spinge i future su Wall Street già tonica alla vigilia con i tecnologici. Attesi invece in ordine sparso gli indici europei. Da tenere sotto la lente negli Stati Uniti oggi l’Ism manifatturiero e domani i dati sul mercato del lavoro.

