Borsa: male le banche, in Gran Bretagna ipotesi nuove tasse

agenzia

Istituti britannici a picco ma va male tutto il settore (-1,5%)

MILANO, 29 AGO – Il settore bancario guida i ribassi sulle Borse europee con in testa le banche britanniche, sui cui levano richieste di tassare gli extraprofitti generati dalla alta remunerazione delle riserve depositate presso la Bank of England. Lloyds Banking Group e Natwest perdono il 5%, Barclays il 3,8% e Hsbc lo 0,9%. Nel momento in cui i governi ragionano sui budget d’autunno il faro sui maxi-profitti del sistema bancario europeo, acceso anche in Italia, pesa su tutto il comparto con l’indice Stoxx bancario europeo che cede l’1,5%, peggior settore in Europa. Ad agitare gli investitori è una proposta dell’influente Institute for Public Policy Reaserch, think tank orientato a sinistra, che ha proposto di tassare le riserve delle banche presso la Bank of England e di interrompere la vendita da parte della Boe dei Gilt, i titoli di Stato britannici, acquistati durante il quantitative. “Le perdite della Bank of England costeranno ai contribuenti 22 miliardi di sterline all’anno per ogni anno di questa legislatura”, si legge nel rapporto, che individua due tipi di problemi: le minusvalenze dalla cessione dei Gilt e le perdite sugli interessi pagati alle banche. Secondo l’Ippr la tassa sui depositi dovrebbe raccogliere 32,3 miliardi di sterline nel quinquennio, dando una mano alla Cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, a trovare risorse preziose per una manovra tutta in salita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA