Borsa: Metriks Ai chiede l’ammissione a Euronext Growth Milan

agenzia

Inizio delle negoziazioni previsto per il prossimo 30 maggio

MILANO, 24 MAG – Metriks Ai, attiva nell’intelligenza artificiale e nell’analisi avanzata dei dati ha presentato domanda di ammissione di ammissione sul mercato Euronext Growth Milan di Piazza Affari. Il via libera di Borsa Italiana è previsto per il prossimo il 28 maggio e l’avvio delle negoziazioni è atteso due giorni dopo. “Metriks – spiega l’amministratore delegato Tiziano Cetarini – si distingue per il proprio posizionamento di mercato, quale sviluppatore di soluzioni ‘service as a software’ (fornite su internet e senza installazione locale, ndr), mirate ad accelerare la crescita delle Pmi nazionali, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”. “Operiamo quindi in un settore al centro di interessanti trend di crescita – sottolinea – legati alla digitalizzazione del settore industriale nazionale, con un approccio ‘data-driven’ e un’attenzione costante alla sostenibilità”. “Siamo soddisfatti di questo traguardo – conclude – che ci avvicina alla quotazione in borsa, una milestone che siamo convinti potrà garantirci standing e riconoscibilità e generare nuove opportunità di crescita”. Quella di Metriks è la 4/a quotazione su Egm da inizio anno dopo Ubaldi Costruzioni ammessa lo scorso 3 gennaio, Haiki+ il 10 gennaio e Co.Telò il 19 febbraio. L’azienda è assistita da illimity Bank, Gop, Legance Avvocati Associati, Integrae Sim, Bdo, Studio Commerciale Associato Salvi Civitelli, Ir Top Consulting e Barabino & Partners.

