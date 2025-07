Borsa: Milano -0,2% con le banche che girano in positivo

agenzia

In calo il lusso e l'industria. Lo spread Btp-Bund a 86 punti

MILANO, 14 LUG – La Borsa di Milano (-0,2%) riassorbe parzialmente il calo iniziale con le banche che girano in terreno positivo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%. A Piazza Affari corre Banco Bpm (+3,2%), dopo la decisione del Tar sul golden power per l’offerta di Unicredit (+0,05%). Bene anche Popolare Sondrio (+3,1%) e Bper (+3,1%), in vista della riapertura dell’offerta pubblica di scambio per cinque sedute di Borsa, dal 21 al 25 luglio. Sale Mps (+0,2% a 6,93 euro) nel primo giorno dell’ops su Mediobanca (+0,01% a 18,25 euro). Nel listino principale positive anche Leonardo (+0,7%), Unipol (+0,4%) e Iveco (+0,3%). Soffre il lusso con Moncler (-1,8%) e Cucinelli (-1,4%). Male anche Stm (-1,6%), Tim (-1,4%) e Stellantis (-0,9%)

