Borsa: Milano -0,33% con Amplifon, Moncler, Stellantis

Tiene Leonardo insieme a parte delle banche. Spread a 102 punti

MILANO, 21 MAG – La Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze europee, gira in negativo. Il Ftse Mib cede lo 0,33% a 40.385 punti. Risale lo spread, dopo un avvio stabile a 99 punti. Il differenziale tra Btp e Bund si allarga oltre i 102 punti con il rendimento decennale italiano che sfiora i 3,7%. Tra i cali maggiori Amplifon (-2,3%), insieme a Moncler (-1,9%), Buzzi (-2%), Stellantis (-1,84%). Sul versante opposto resta ben comprata Leonardo (+1,49) e a seguire alcuni dei bancari con il risiko del settore in atto. Banco Bpm guadagna lo 0,98%, Mediolanum lo 0,87%, Mediobanca lo 0,74%, Bper lo 0,55%. Cedenti Unicredit (-0,03%), Intesa Sanpaolo (-0,08%). Mps perde invece lo 0,61%. Bene poi Nexi (+0,74%) che ha avviato il programma di azioni proprie. Fuori dal paniere principale sempre in luce Fincantieri (+2,57%).

