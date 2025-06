Borsa: Milano +0,43% con le banche, Leonardo e petroliferi

agenzia

Pesante Banca Generali dopo rinvio dell'assemblea di Mediobanca

MILANO, 16 GIU – Borsa di Miano in avvio di settimana in rialzo (Ftse Mib +0,43% a 39.599 punti) con la lente sempre sulle banche e sul risiko nel settore. Lo spread tra Btp e Bund è stabile su quota 94 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,52 per cento. Poco mossa Mediobanca (+0,08%) dopo il rinvio dell’assemblea al 25 settembre per l’ops su Banca Generali (-2,8%). Sale invece Mps (+1,5%) che su Piazzetta Cuccia ha annunciato un’offerta di scambio. In calo Generali (-0,52%). Sale invece Unicredit (+1,16%) che impegnata nell’offerta su Banco Bpm (+0,9%) ed è emersa con l’1,9% in Mediobanca. Tra gli altri la Popolare di Sondrio sale dello 0,82% nel giorno dell’avvio dell’ops da parte di Bper che guadagna lo 0,74%. Sempre in evidenza i titoli della difesa e quelli legati al petrolio con i conflitti in atto, non ultimo quello tra Israele e Iran. Leonardo guadagna l’1,5%, Saipem l’1,28%, Eni l’1,09%. Sul fronte opposto del listino cedono Inwit (-0,99%), Hera (-0,88%) e A2a ((-0,68%).

