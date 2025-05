Borsa: Milano +0,58% con Bper che vola dopo i conti, giù Tim

agenzia

Rialzi diffusi tra le banche. Lo spread è stabile a 106 punti

MILANO, 08 MAG – Banche in spolvero a Piazza Affari che sale dell’0,58% con il Ftse Mib a 38.542 punti. A guidare i rialzi è Bper (+5,09%) dopi il trimestre record. A seguire la ‘preda’ Popolare Sondrio (+3,78%). Sempre nel credito buon passo di Intesa Sanpaolo (+1,87%), e Unicredit (+1,8%) su cui resta puntata la lente del mercato dopo la forte trimestrale di Banco Bpm (+1%). Più contenute Mediobanca (+0,7%) e Mps (+0,69%) in attesa dei relativi conti. Sul fronte opposto del listino Tim che lascia sul terreno il 4,97%, nonostante i conti in linea con le attese e la conferma degli obiettivi 2025. Tra gli altri è poco mossa Prysmian (+0,2%) dopo la trimestrale. Deciso rialzo invece per Buzzi (+3%). Prese di beneficio per Amplifon (-1,36%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 106 punti con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 3,53%.

