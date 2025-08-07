Borsa: Milano +0,66% con Interpump in luce, giù Leonardo

agenzia

Bene gli industriali con Buzzi, Stellantis. Spread a 79 punti

MILANO, 07 AGO – Milano resta la più cauta tra le principali Borse europee. Il Ftse Mib sale dello 0,66% a dispetto di Francoforte che guadagna l’1,65% e Parigi l’1,25%. Interpump resta la maglia rosa (+6,7%) dopo la conferma della guidance a valle della semestrale. Bene gli industriali con Buzzi (+5,9%), Prysmian (+3,7%) e Stellantis (+2,84%). Frenano il settore della difesa con i conti inferiori alle attese di Rheinmetall. Leonardo lascia sul terreno il 5,62% Le banche sono in ordine disperso. La migliore è Mediolanum (+2,2%) con l’evidenza della raccolta di luglio. Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 79 punti con il rendimento del decennale italiano piatto al 3,44%.

