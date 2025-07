Borsa: Milano +0,8% con StM, Stellantis, Bpm e Unicredit

agenzia

Ftse Mib sopra i 41mila punti, giù Leonardo e Iveco

MILANO, 28 LUG – La Borsa di Milano conferma l’andamento positivo dell’avvio con il Ftse Mib che sale dello 0,8% a 41.047 punti. Dopo l’intesa sui dazi tra Ue e Stati Uniti, tra i migliori StM (+2,79%) e Stellantis (+1,3%) mentre sul settore della difesa pesa la promessa di un investimento di 750 miliardi in armi americane. Leonardo cede il 2%. Il colosso italiano è anche in lizza insieme alla tedesca Rheinmetall (-2,51% a Francoforte) per acquisire il ramo difesa di Iveco (-1,6%). Sempre in evidenza i bancari con Banco Bpm (+1,74%) anche dopo il passo indietro da parte di Unicredit (+1,7%). Lo spread tra Btp e Bund resta sui minimi da settembre 2008. Il differenziale oscilla su quota 82,8 punti con il rendimento del decennale itali che cala al 3,52%.

