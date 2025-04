Borsa: Milano a +0,14%, corre Campari, rallenta Stellantis

agenzia

Bene Unipol e Mps. Lo spread risale a 111 punti

MILANO, 30 APR – La Borsa di Milano resta positiva pur limando con il Ftse Mib che segna un +0,14% e scende sotto i 38mila punti. Lo spread risale con il differenziale tra Btp e Bund che è su 111 punti base mentre il rendimento del decennale italiano scende ancora ed è al 3,57%. Cambia l’ordine dei titoli in testa con Campari che balza del 4%. Sempre ben comprata Mps (+1,78%) che all’interno del risiko in atto tra i bancari ha lanciato un’ops su Mediobanca (+0,74%) che a sua volta ha rivolto le sue mire su Banca Generali. Sempre nel credito è debole Banco Bpm (-0,2%) destinataria dell’ops di Unicredit (-0,17%). Rialzo dello 0,5% tanto per Popolare di Sondrio che ha in agenda l’assemblea di bilancio e il rinnovo per un terzo del cda e Bper che ha lanciato proprio sull’istituto valtellinese un’offerta. Rallenta Stellantis (+1,19%) dopo il balzo dell’avvio mentre il gruppo automobilistico ha confermato il nuovo ad entro la prima metà dell’anno. Tra gli altri titoli ben comprati Unipol (+1,7%), Recordati (+1,45) e Poste (+1%). Deboli Eni (-0,58%), Tenaris (-0,57%) StM (-0,57%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA