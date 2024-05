Borsa: Milano a +0,32% con Stellantis, StM e Unicredit

agenzia

Poco mossa Mps. Lo spread cala a 127 punti.

MILANO, 23 MAG – La Borsa di Milano nei primi scambi sale dello 0,32% con il Ftse Mib a 34.567 punti. In testa Stellantis (+1,37%) che ha lanciato la seconda tranche del buyback 2024. Ancora un buon passo StM (+1,38%) dopo l’assemblea . In recupero Unicredit (+1,18%) dopo i cali delle ultime sedute in scia al congelamento di beni in Russia che coinvolge anche altre banche e sui cui l’istituto si prepara al ricorso. Poco mossa Mps (-0,4%) sulle ipotesi di stampa che il Tesoro stia valutando di cedere un’ulteriore quota fino al 16% non necessariamente attraverso una procedura di accelerated book building. Tra i cali Terna (-1,18%), Amplifon (-1,04%), Snam (-1,07%).