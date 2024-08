Borsa: Milano accelera (+0,4%), in luce Tim, Bper e Stellantis

agenzia

Spread stabile a 137 punti, cedono Leonardo, e Unipol

MILANO, 19 AGO – Piazza Affari accelera nella prima mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,4% a 33.175 punti e il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi stabile sopra i 137 punti, grazie al calo di 4 punti del rendimento annuo italiano (3,6%), a fronte egli 1,7 puiti in meno di quello tedesco al 2,22%. Corrono Tim (+1,98%) , Stellantis (+1,42%) e Bper (+1,2%), seguita da Cucinelli (+1,17%), Iveco (+1.03%) e Poste (+0,97%). Più cauti i bancari Banco Bpm e Unicredit (+0,7% entrambe) insieme a Intesa (+0,61%), mentre cede Mps (-0,04%). Sotto pressione Leonardo (-2,17%), insieme al resto del comparto della difesa in Europa dopo l’indiscrezione della Frankfurter Allgemenine Zeitung su uno stop a nuovi aiuti militari tedeschi all’Ucraina.

