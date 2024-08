Borsa: Milano accelera (+0,6%), in luce Stellantis, Enel e Tim

agenzia

In ordine sparso Intesa, Unicredit, Banco Bpm ed Mps

MILANO, 27 AGO – Piazza Affari accelera dopo 3 ore di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,6% a 33.800 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 137,4 punti, mentre il rendimento annuo italiano sale di 5,6 punti al 3,64% e quello tedesco di 2,9 punti al 2,27% Svetta Stellantis (+2,4%), che fa meglio dei rivali europei, seguita da Erg (+2,09%), Campari (+1,55%) e Tim (+1,18%). Quest’ultima è tornata in positivo dopo un’iniziale presa di beneficio a seguito del balzo di oltre il 2% della vigilia su ipotesi di una possibile cessione della quota da parte di Vivendi (+0,05% a Parigi). In evidenza anche Enel (+1%), favorita dalla raccomandazione d’acquisto degli analisti di Goldman Sachs. Seguono Pirelli (+0,85%) e Nexi (+0,81), mentre si muovono in ordine sparso le banche. Intesa guadagna lo 0,38%, Popolare Sondrio lo 0,15%, Unicredit lo 0,1% e Bper lo 0,08%). In calo invece Banco Bpm (-0,5%) e Montepaschi (-0,46%). In rialzo Snam (+0,54%), poco mosse Eni (+0,35%), A2a (+0,3%), Italgas (+0,2%),e Saipem (+0,1%), invariata Terna. Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Met Extra Group (+5,77%), Sogefi (+3,17%) e Ariston (+3,06%). Pesano invece Eph (-6,67%), Tesellis (-3,27%) e Zucchi (-2,86%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA