Borsa: Milano accelera (+1%), la migliore in Europa

agenzia

Corrono Intesa, Pirelli e Poste

MILANO, 06 MAG – La Borsa di Milano accelera e guida il rialzo delle Borse in Europa con il Ftse Mib che sale dell’1,15 per cento. Ampliano i guadagni anche Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,89%), bene Madrid (+0,6%). L’ottimismo di un possibile taglio dei tassi a giugno spinge i titoli assicurativi, energetici e automobilistici. Sul listino milanese, ormai tutto in terreno positivo, spicca il rialzo di Intesa Sanpaolo (+2,79%), insieme a Pirelli (+2%) e Poste (+1,9%).

