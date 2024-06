Borsa: Milano accelera con le banche, Ftse Mib +1,2%

agenzia

In rialzo anche le auto. Lo spread Btp-Bund a 150 punti

MILANO, 24 GIU – La Borsa di Milano (+1,2%) accelera e si mette alla testa degli altri listini europei. Piazza Affari è spinta dalla brillante performance delle banche. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 150 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,91%. Tra gli istituti di credito mostrano i muscoli Bper (+4,6%) e Mps (+3,4%). Bene Unicredit (+2,9%), Popolare Sondrio (+2,6%), Banco Bpm (+2%) e Intesa (+1,9%). In cima al listino si collocano anche Pirelli (+2,6%) e Amplifon (+1,9%). In luce le auto, in sintonia con il comparto europeo a seguito dei colloqui tra Ue e Cina. In aumento Ferrari (+1,7%), Iveco (+1,5%) e Stellantis (+1,4%). In fondo al listino Hera (-1,3%). Poco mosse Erg (-0,08%) e Nexi (-0,07%). Brillante Fincantieri con l’avvio dell’aumento di capitale. Le azioni ordinarie salgono del 9,1% a 4,18 euro. I diritti balzano del 20% a 1,36 euro.

