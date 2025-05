Borsa: Milano aggiorna ancora i massimi dal 2007, corre Iveco

agenzia

Bene anche Leonardo e Tim. Lo spread resta sui 100 punti base

MILANO, 16 MAG – Piazza Affari chiude la settimana con una seduta in rialzo e aggiorna nuovamente i livelli più elevati dal 2007, con l’indice Ftse Mib che ha concluso in aumento dello 0,59% a 40.656 punti, dopo aver toccato un massimo di seduta a quota 40.708. Positivi tutti i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dell’1%, seguita da Londra in rialzo di mezzo punto percentuale. Bene anche Parigi e Francoforte, salite entrambe dello 0,4%, con Amsterdam in crescita dello 0,2%. Gli operatori sono ottimisti con il congelamento dei dazi statunitensi, in attesa di segnali delle trattative sull’Ucraina. In questo contesto il prezzo del gas è in leggero ribasso sul mercato di Amsterdam, con una chiusura in calo dello 0,4% a 35,1 euro al Megawattora. Petrolio invece in rimonta, con un rialzo di oltre un punto percentuale oltre i 62 euro al Megawattora. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni resta stabile sui 100 punti base, con l’euro in leggero calo a 1,11 contro il dollaro. In Piazza Affari tra i titoli principali spiccano i titoli legati anche al settore della Difesa, con Iveco che corre di oltre il 5% a 16,6 euro, seguito da Leonardo in aumento del 3,4%. Bene anche Tim in rialzo del 2,4%, calmo il settore finanziario con Mps debole in calo finale dello 0,8%. In ribasso dell’1% Prysmian e dell’1,3% Buzzi.

