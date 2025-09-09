Borsa: Milano allunga a +0,71% con Mps e Mediobanca a +5%

agenzia

Prosegue lo slancio di Banco Bpm, vendite su Campari e Leonardo

MILANO, 09 SET – La Borsa di Milano allunga ulteriormente il passo dopo un avvio già positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,71% a 42.022 punti. Prosegue lo slancio di Mps (+5,36%) dopo il successo dell’opas su Mediobanca (+5,29%). Bene, nella sostanza, tutto il comparto bancario con i riflettori ora puntati su Banco Bpm (+1,92%) che potrebbe essere il protagonista di un nuovo risiko. Jp Morgan alza il target price a 12 euro sui quali Piazza Meda viaggia. La banca americana alza il prezzo obiettivo anche a Intesa Sanpaolo (+1,05%) a 6,5 euro e a Unicredit (+1,1%) a 80 euro. Bene poi Popolare Sondrio (+1,55%) e, tra gli altri Stellantis (+1,29%) e Azimut (+1,14%). Sul versante opposto da registrare le vendite su Campari (-0,97%) e Leonardo (-0,80%). Lo spread tra Btp e Bund resta sempre sotto gli 82 punti con il rendimento del decennale italiano che sale di un punto base al 3,48%.

