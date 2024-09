agenzia

Il lusso soffre, Moncler e Cucinell in calo

MILANO, 23 SET – La Borsa di Milano apre in terreno positivo ma poco variata. Il Ftse Mib segna +0,01% a quota 33.764 con il lusso che soffre sul listino. Moncler cede l’1,68% in avvio e Cucinelli l’1,8 per cento.

