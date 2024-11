Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,3%

agenzia

Occhi su Generali (-1,5%) e ancora su Unicredit, Banco Bpm e Mps

MILANO, 29 NOV – La seduta si apre in terreno negativo per Milano dove il Ftse Mib segna in avvio un calo dello 0,31% a 33.155 punti. Sotto osservazione Generali (-1,55% a 26,6 euro) che tratta con Natixis una jv nell’asset management. Le banche coinvolte nel risiko bancario sono oggi tutte ben acquistate e Mps prende la rincorsa (+1,11%), Unicredit sale dello 0,15% e Banco Bpm dello 0,25 per cento.

