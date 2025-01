agenzia

In crescita marginale anche l'indice Ftse All Share, +0,10%

MILANO, 22 GEN – Avvio in leggero aumento per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,11%, l’Ftse All share una crescita dello 0,10%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA