In evidenza Tim e Saipem

MILANO, 11 LUG – Si apre in cauto rialzo la seduta a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,35% a quota 34.425 punti in apertura. Tra i titoli in evidenza Tim (+1,4%), Saipem (1%), Campari (+0,8%).

