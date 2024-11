agenzia

Deboli Iveco e Snam, corrono Banco Bpm e Anima

MILANO, 07 NOV – Si apre in rialzo la seduta sulla Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,46% a 34.095 punti. Sugli scudi da subito Banco Bpm (+5,6%) e Anima (+9%) deludono invece i conti di Iveco (-2,2%) e non convince Snam (-0,5%).

