Sugli scudi Cucinelli e Moncler +2%, Unicredit -2%

MILANO, 25 NOV – Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. Il Fte Mib sale dello 0,51% a quota 33.665 punti. Oltre ai titoli del risiko bancario in evidenza quelli del lusso. Sugli scudi Cucinelli (+2,3%) e Moncler (+2,02%). Unicredit cede il 2,10% a 37,25 euro e Banco Bpm non riesce ad entrare agli scambi.

