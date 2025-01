Borsa: Milano apre in rialzo, occhi al risiko bancario

agenzia

Ftse Mib +0,17%, Leonardo +1,7%, Mps +1,4%, Unicredit +0,2%

MILANO, 10 GEN – La Borsa di Milano ha occhi solo per il risiko bancario dopo le mosse di Delfin su Mps (+1,45%). Si guarda allo scacchiere con Unicredit (+0,26%) e Banco Bpm (+0,2%). L’indice Ftse Mib apre però solo con un cauto rialzo dello 0,17% a quota 35.375, con Leonardo in testa al listino (+1,7%) ma frenata da Iveco che cede l’1,73% e Inwit oltre l’1 per cento.

