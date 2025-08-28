Borsa: Milano apre piatta poi sale (+0,3%), bene Stellantis

agenzia

Poco attenta a ipotesi tassa sui buybacks

MILANO, 28 AGO – Piazza Affari ha aperto poco mossa con il Ftse Mib a +0,02% a 42.359 punti per poi prendere subito forza e segnare un rialzo dello 0,3% in un mercato poco preoccupato dall’ipotesi di stampa di una tassa sui buybacks che fa seguito all’ipotizzato nuovo trattamento fiscale diverso per le Dta delle banche. I titoli migliori sono Stellantis (+2,3%) le immatricolazioni in Europa e Stm (+1,8%).

