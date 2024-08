Borsa: Milano brillante (+2%), balzo di Stm, Unicredit e Campari

agenzia

Si assesta a 136,5 punti il differenziale tra Btp e Bund

MILANO, 16 AGO – Appare brillante Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita del 2,07% a 32.996 punti, a un soffio da quota 33 mila che non vedeva dallo scorso 31 luglio. In luce Stm, Unicredit e Campari, in rialzo tutte del 3,3%. Bene anche Ferrari (+3,13%), Iveco (+3,02%), Banco Bpm (+2,99%), Stellantis (+2,77%), Bper (+2,55%) e Popolare Sondrio (+2,44%), seguita a distanza da Mps (+2,03%). Brillante Saipem (+1,96%), più cauta Eni (+1,33%), frenata dal calo del greggio dopo scorte Usa superiori alle stime. In territorio positivo anche Enel (+0,83%) e A2a (+0,7%), poco mosse invece Snam (+0,5%), Italgas (+0,36%) e Terna (+0,08%). Lieve calo per Tim (-0,09%) ed Erg (-0,04%), mentre tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Eph (+15,62%) e Bialetti (+5,56%() e frenano Bioera (-10%) e Zest (-3,35%). Si assesta a 136,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,1 punti al 3,6% e quello tedesco di 1,4 punti al 2,24%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA