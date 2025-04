agenzia

L'indice dei titoli principali di Piazza Affari a 32.853 punti

MILANO, 07 APR – Terza seduta consecutiva pesantemente negativa per le Borse europee, ancora affossate dai dazi Usa, e con loro Milano: in Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso in ribasso del 5,18% a 32.853 punti.

