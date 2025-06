Borsa: Milano cauta (+0,1%), balza Recordati, frena Leonardo

agenzia

Spread sotto i 94 punti. Bene Moncler, banche in ordine sparso

MILANO, 06 GIU – Appare cauta Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 4.418 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile 94 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,7 punti sopra al 3,47% e quello tedesco di 3,7 punti sopra al 2,53%. Si conferma brillante Recordati (+2,46%), spinta dal rialzo del prezzo obiettivo di JpMorgan da 65 a 67 euro per azione. Per il gruppo gli analisti prevedono una crescita “forte e sostenibile”. Seguono Interpump (+0,97%), A2a (+0,95%), Moncler (+0,79%), Unipol (+0,66%), Azimut (+0,61%) ed Eni (+0,59%), con il greggio poco mosso (Wti +0,08% a 63,41 dollari al barile). Segna il passo invece Leonardo (-2,39%) insieme al resto del comparto della difesa in Europa. In difficoltà anche Amplifon (-1,78%), più caute invece Iveco (-0,76%), Stm (-0,58%), Buzzi (-0,47%) e Campari (-0,45%). Si muovono in ordine sparso i bancari Intesa (+0,42%), Banco Bpm (+0,29%), Bper (+0,1%), Mediobanca (+0,05%), Unicredit (-0,33%), Popolare Sondrio (-0,08%) e Mps (-0,03%).

