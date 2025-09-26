Borsa: Milano cauta con l’Europa, pesa Cucinelli, bene Generali

agenzia

In attesa Pce americano

MILANO, 26 SET – Piazza Affari è in leggera crescita (+0,18%) come il resto dei listini europei sulla scia dei futures Usa che segnano un marginale rialzo in attesa alle 14.30 del dato Pce sull’inflazione, l’indicatore più seguito dalla Fed. Parigi guadagna lo 0,59%, Francoforte lo 0,4% e Londra lo 0,34%. Da Sanofi ad AstraZeneca, le grandi aziende farmaceutiche si muovono pressoché in linea con gli indici e non reagiscono ai dazi al 100% annunciati da Trump dal momento che molte sono già presenti negli Usa o hanno già avviato la costruzione di stabilimenti. A Milano resta pesante Cucinelli (-5%) dopo la tempesta provocata dalle accuse, respinte, arrivate dal fondo speculativo Morpheus sulla Russia. Oddo Bhf ha abbassato il giudizio a neutral mentre Banca Akros ha sospeso la raccomandazione buy in attesa dell’opinione del revisore Pwc o di un altro auditor qualificato. Va male Stm (-2%) con gli altri titoli dei semiconduttori per le intenzioni di Trump, segnalate dal Wall Street Journal, di ridurre ancora la dipendenza dai chip importati. Gli acquisti premiamo invece le banche e le assicurazioni: Unipol +1,5%, Bps +1,28%, Generali +1,1% col proseguimento delle negoziazioni con Natixis, Bper +0,96%. Mediobanca è piatta (+0,08%), Mps perde lo 0,68%. Fuori dal paniere flette Recordati (-0,59%), Mfe è negativa (-1,96% e -1,52%) indifferente all’ipotesi del Messaggero di una ripresa delle trattative per Impresa Sgps in Portogallo.

