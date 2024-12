Borsa: Milano cauta, deboli i titoli dell’energia

agenzia

Unicredit +1,28%, Tim +0,22%, Mps +0,36%

MILANO, 18 DIC – La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in lieve rialzo, con l’attenzione puntata sul risiko bancario e nel contempo i titoli dell’energia in frenata che la penalizzano. Unicredit sale dell’1,28%, Mps dello 0,38%, Banco Bpm invece scivola in calo dello 0,28 per cento. Pesante Moncler (-2,03%) e in fondo al listino anche Enel (-0,98%) e A2A (-0,98%).

