Borsa: Milano cede (-0,6%) con le banche, lo spread sale a 144

agenzia

Tra i peggiori Bper, Mps. Bene A2a, Campari, Diasorin

MILANO, 06 SET – Banche sotto vendita a Piazza Affari. Il Ftse Mib, già negativo in avvio, incrementa il calo (-0,6% a 33.493 punti) con la zavorra dei titoli degli istituti di credito. Tra questi Bper perde il 2,2%, Mps il 2,1%, Unicredit l’1,56%. Sul resto del listino in flessione anche Saipem (-1,35%), Unipol (-1,23%) ,Tim (-1,23%9. Di contro viaggiano in rialzo Diasorin (+0,89%) , Campari (+0,72%), A2a (+0,9%). Lo spread risale leggermente. Il differenziale tra Btp e Bund è a 144 punti. Sempre in calo rendimenti con quelli del decennale italiano che scendono di quasi 3 punti base al 3,61%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA