Borsa: Milano chiude a +2,39% con Stellantis, Leonardo e banche

agenzia

Lo spread si allarga a 118 punti. Giù Amplifon e Campari

MILANO, 15 APR – La Borsa di Milano metta a segno il miglior rialzo in Europa con il Ftse Mib che sale del 2,39% a 35.843 punti. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 118,3 punti e anche il rendimento del decennale italiano è salito e si portato al 3,71%. In spolvero Stellantis (+4,3%) con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente Usa, Donald Trump. Sale tra i titoli della difesa Leonardo (+5,16%) . Tra i bancari in prima fila Banco Bpm (+3,6%). A listini chiusi è emerso che Piazza Meda, all’assemblea di giovedì di Mps (+3,14%) di cui è azionista con il 5%, voterà a favore dell’aumento a servizio dell’offerta pubblica volontaria su Mediobanca (+3,5%). Sempre tra i bancari ben comprata Unicredit all’indomani del via libera dell’Antitrust tedesco ad acquisire fino al 29,9% di Commerzbank. Sul versante opposto del listino giù Amplifon (-4,6%) e Campari (-1,6%).

