Borsa: Milano chiude debole (-0,24%), giù Stm e Moncler

agenzia

Bene Unicredit e Banco, Sondrio senza più sostegno dell'opas

MILANO, 24 LUG – Seduta debole per Piazza Affari dove sull’indice Ftse Mib (-0,24% a 40.599 punti) ha pesato il crollo di Stm (-16,6%) a causa di un perdita operativa inattesa e della guidance deludente. Male anche Moncler (-5,8%) per il taglio dei target price da parte di diversi analisti all’indomani dei risultati e della scarsa visibilità. Pesanti poi Stellantis (-4,1%) e Saipem (-2,5%). Le vendite hanno colpito la Popolare di Sondrio (-1,9%)) senza più il sostegno dell’offerta di Bper (-0,05%) dato che le azioni acquistate in giornata e domani non potranno più essere consegnate all’opas. Bene invece Prysmian (+3,23%) e, anche oggi, Unicredit (+1,7%) sulla scia della semestrale e la rinuncia a Banco Bpm (+1,34%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA