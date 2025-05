Borsa: Milano chiude debole (-0,71%), pesano banche e Stellantis

agenzia

Sprint di Campari, Recordati e A2a, deboli Stm e Iveco

MILANO, 30 APR – Ha chiuso in ribasso Piazza Affari prima del ponte del 1/o maggio, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti con il listino dei titoli principali spaccato a metà. Ha chiuso in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,44%. Sotto pressione le banche, a partire da Unicredit (-2,82%), protagonista del risiko insieme a Mps (-2,77%). La prima mentre è incorso l’Ops su Banco Bpm (-1,86%), l’altra invece promotrice dell’analoga offerta di scambio su Mediobanca (-2,1%), che a sua volta ha offerto la propria quota in Generali (+0,09%) in cambio del 100% di Banca Generali (-0,19%). Difficoltà per Stellantis (-1,94%) che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali e per Stm (-1,63%), in linea con l’andamento del settore in Europa. Attesi per il 5 maggio invece i conti di Iveco (-0,99%). Pochi i rialzi, limitati a Campari (+3,96%), spinta dalla trimestrale di Remy Cointreau, Recordati (+3,39%), A2a (+1,91%), Leonardo (+1,33%) e Poste (+1,31%). Nuovo record per Terna (+1,06%) a 8,76 euro, poco mosse invece Eni (+0,11%) ed Enel (+0,05%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Softlab (+8,07% e Zucchi (+3,96%), scivolone invece di Eph (-8,73%) e Basicnet (-5,97%).

