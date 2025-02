Borsa: Milano chiude fiacca con l’Europa, pesante la Juve

agenzia

Corre Stm, banche in ordine sparso. Spread Btp-Bund a 108 punti

MILANO, 20 FEB – La Borsa di Milano (-0,26%) conclude fiacca la seduta, in linea con gli altri listini europei e in scia con Wall Street. A Piazza Affari pesante la Juve (-12,5%), dopo l’esclusione dalla Champions League. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 108 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,61%. Nel listino principale corre Stm (+5,7%), dopo il report di Jefferies che alza il target price. Sotto i riflettori restano le banche coinvolte nel risiko. Sale Banco Bpm (+1% a 9,04 euro) con l’offerta di Unicredit (-0,2% a 47,79 euro) ed in vista dell’assemblea per il rilancio su Anima (+0,01% a 6,88 euro). Positiva Mps (+0,32% a 6,29 euro) con l’ops su Mediobanca (-0,8% a 16,50 euro). Acquisti su Bper (+0,6% a 6,80 euro) alle prese con l’offerta sulla Popolare di Sondrio (-0,5% a 10,03 euro). E sullo sfondo in calo Generali (-1,22%). Positivo il comparto dell’auto. Ferrari sale dello 0,7% mentre è poco mossa Stellantis (+0,02%). Conclude debole Campari (-0,2%), a lavoro con un piano di ristrutturazione. Vendite su Tim (-1,2%) dopo l’arrivo di Poste (-0,3%), con quest’ultima alla vigilia dei conti e del capital market. In rosso A2a (-3,2%), Leonardo (-3,1%) e Tenaris (-2,7%), nel giorno dei conti dello scorso anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA