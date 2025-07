Borsa: Milano chiude in calo (-0,4%), bene Tim, giù Stellantis

agenzia

Brilla Ferrari

MILANO, 16 LUG – Milano ha conclusa la seduta in calo con l’indice Ftse Mib sceso dello 0,4% a 39.762 punti. Ha zavorrato il listino Stellantis (-6,21%) che ha dato l’addio all’idrogeno in una giornata pesante per il settore automobilistico dove a Parigi è crollata Renault all’indomani del taglio della guidance. Male anche Buzzi (-4,19%) e Iveco (-3,42%) mentre sul podio sono salite Ferrari (+2,12%), Tim (+1,45%). Senza direzione le banche tra le quali tuttavia hanno guadagnato terreno sia Mediobanca (+0,28%) sia Mps (+0,25%) il cui ceo Luigi Lovaglio ha parlato a Londra dove sta incontrando gli investitori .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA