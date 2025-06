Borsa: Milano chiude in calo (-1,28%), pesa Stellantis, bene Eni

agenzia

Listino quasi tutto in rosso dopo l'attacco di Israele all'Iran

MILANO, 13 GIU – Listino in rosso per Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana dopo l’attacco di Israele all’Iran. L’indice Ftse Mib ha ceduto l’1,28% a 39.438 punti, tra scambi brillanti per 3,5 miliardi di euro di controvalore. In calo a 95 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, ma con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,9 punti al 3,48% e quello tedesco di 5,9 punti al 2,53%. Il rialzo del greggio (Wti +5,32% a 71,66 dollari al barile) e del gas naturale (+4,75% a 37,89 euro al MWh) ha sostenuto Eni (+1,04%). Positive anche Italgas (+1,09%), e A2a (+0,9%) insieme a Leonardo (+0,43%)., che ha guadagnato però meno dei rivali europei del settore della difesa. A parte i pochi rialzi ha prevalso il segno meno, con vendite sugli automobilistici Stellantis (-3,39%), Ferrari (-2,78%) e Pirelli (-1,59%). Sotto pressione anche Iveco (-2,68%), mentre Nexi (-4,93%) e Campari (-3,4%), sono state le peggiori tra le blue chip milanesi. In forte calo anche il lusso con Moncler (-2,69%) e Cucinelli (-2,02%). Deboli Prysmian (-2,58%), Tim (-2,27) e Saipem (-2,25%), insieme a Buzzi (-1,96%) e Interpump (-1,95%). Sotto tiro anche le banche, da Popolare Sondrio (-2,45%) a Mediobanca (-1,67%), da Unicredit (-1,46%) a Banco Bpm (-1,43%) e Montepaschi (-1,34%). Debole Bper (-1,28%), più cauta Intesa (-0,81%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA