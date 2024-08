agenzia

L'ultimo indice Ftse Mib a 32.857 punti

MILANO, 01 AGO – La Borsa di Milano chiude in calo, appesantita dalla flessione delle banche. L’ultimo indice Ftse Mib cede il 2,68% scendendo sotto i 33mila punti (32.857 punti). Piazza Affari, con l’indice Ftse All Share in calo del 2,62%, nella seduta odierna brucia 21,7 miliardi di capitalizzazione.

