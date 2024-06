Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,09%

agenzia

Tonfo Mps e Amplifon, deboli le banche. Controcorrente Hera

MILANO, 21 GIU – La Borsa di Milano ha chiuso in calo dell’1,09% a 33.308 punti. A pesare sul listino il calo delle banche con Mps in ribasso del 3,79%, Pop. Sondrio del 2,84% e Unicredit del 2,19 per cento. Deboli anche Amplifon (-3,78%) e Tim (-2,3%). Controcorrente Hera che dopo la firma dell’accordo coi sindacati rimbalza e guadagna a fine seduta l’1,4 per cento.

