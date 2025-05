agenzia

Il Ftse Mib scende a 39.982 punti

MILANO, 29 MAG – Chiusura in leggero calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,36% a 39.982 punti.

