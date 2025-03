Borsa: Milano chiude in flessione con Nexi e Leonardo

agenzia

Lente su Iveco, buon passo di Banco Bpm, Inwit e Tim

MILANO, 21 MAR – La Borsa di Milano segue gli altri listini e archivia l’ultima seduta della settima in flessione dello 0,39%, con i Ftse Mib che tiene comunque i 39mila punti. A pesare sui mercati una serie di scadenze tecniche e i crescenti timori per gli effetti della guerra commerciale, dopo i dazi annunciati da Donald Trump. Tra i titoli più venduti Nexi (-4,88%) seguita da Leonardo (-3,27%), Campari (-2,8%) e StM (-2,36%). Sul versante opposto acquisti su Banco Bpm (+1,45%) che ha accelerato nel finale di seduta. Bene poi Inwit (+1,11%) e Tim (+1,08%) . Sotto la lente Iveco (+0,46%) in saliscendi, con il gruppo che ha allo studio lo scorporo della divisione difesa a cui sarebbero interessati diversi big europei.

