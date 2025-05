agenzia

Sugli scudi Finecobank +2%, scivolone di Campari -2%

MILANO, 21 MAG – La Borsa di Milano ha chiuso in terreno positivo. Sul finale il Ftse Mib è girato in rialzo dello 0,07% a 40.551 punti. Sugli scudi Finecobank (+2,27% a 19,36 euro) mentre in fondo al listino è rimasta Campari (-2,02% a 5,71 euro).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA