Borsa: Milano chiude in rialzo con Leonardo e i farmaceutici

Il calo del petrolio frena Saipem e Tenaris. Corsa di Maire

MILANO, 28 AGO – Giornata positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che chiude in rialzo dello 0,3% a 33.880 punti. In evidenza i farmaceutici con Diasorin e Recordati (+2,63% entrambe). A seguire Leonardo (+2,2%), Hera (+2,11%) e A2a (+2,03%). Le vendite sul petrolio appesantiscono Tenaris (-1,65%) e Saipem (-1%). Deboli poi i bancari con Banco Bpm che cede lo 0,76%. Fuori dal paniere principali poco mosso Cucinelli (+0,45%) che a mercato chiuso ha diffuso la semestrale. Tra i migliori Maire (+8%) sulla raccomandazione d’acquisto di Jefferies. Bene Webuild (+1,46%) che supera i 2,5 euro.

