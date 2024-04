Borsa: Milano chiude in rialzo con Prysmian maglia rosa

agenzia

Bene Stellantis e Leonardo. Il petrolio pesa sui titoli energia

MILANO, 15 APR – La Borsa di Milano archivia la prima seduta della settimana in rialzo (+0,56% a 33.954 punti) favorita dallo slancio di alcuni titoli. Su tutti Prysmian (+4,49%) che ha chiuso una maxi acquisizione negli Usa. Tra gli altri salgono Stellantis (+2,5%), Leonardo (+2,3% con Citigroup che ha alzato il prezzo obiettivo a 28,6 euro), Cucinelli (+1,7%). E tra i finanziari Unipol (+1,45%) e Banco Bpm (+1,18%). La lente dei mercati resta all’escalation in Medio Oriente e, con il petrolio in flessione, cedono Erg (-1,65%), Tenaris (-1,52%), Snam (-0,77%), Eni (-1,25%). Prese di beneficio poi su Amplifon (-1,8%), cedente anche Tim (-0,9%).

