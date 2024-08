agenzia

Indice All Share +0,45%

MILANO, 12 AGO – La Borsa di Milano ha chiuso in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,46% a 31.928 punti. Andamento identico per l’All Share che ha chiuso in rialzo dello 0,45% a 34.037 punti.

