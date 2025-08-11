Borsa: Milano chiude in ribasso (-0,1%), pesano Buzzi e Moncler

agenzia

In luce Unipol e Recordati, contrastate Bper, Banco e Unicredit

MILANO, 11 AGO – Si è chiusa in calo la prima seduta della settimana di Ferragosto per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,1% a 41.583 punti, tra scambi in calo per 2,3 miliardi di euro di controvalore, indicativi della ridotta attività a causa delle ferie estive. In calo a 78,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,9 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,8 punti al 2,69%. Sul listino principale hanno pesato Buzzi (-2,62%), sull’onda lunga della semestrale e del taglio alle stime per l’intero esercizio stigmatizzato dagli analisti, e Moncler (-2,07%), in linea con il settore del lusso in Europa per le incertezze che permangono sui dazi. Incertezze, valide anche per i semiconduttori, rappresentati da Stm (-1,15%). Sul fronte dei rialzi si segnala il balzo di Unipol (+3,06%), che ha recuperato terreno dopo lo scivolone di venerdì scorso a seguito della semestrale. Bene anche Tim (+2,79%) e Recordati (+1,77%), più caute invece Italgas (+1,16%) e Terna (+0,86%). In ordine sparso le banche, con Bper (+0,85%) e Banco Bpm (+0,74%) in territorio positivo a differenza di Unicredit (-0,27%), Mediobanca (-0,24%), Intesa (-0,21%), e Popolare Sondrio (-0,17%). Praticamente invariata Mps (-0,01%) e Mediobanca (-0,1%). Debole Stellantis (-0,82%), quasi invariata Ferrari (-0,03%), fiacca Eni (-0,18%), in linea con l’andamento del greggio (Wti -0,11% a 63,81 dollari al barile). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Trevi (+15,62% e di Tesellis (+7,89%), già Tiscali, mentre hanno segnato il passo Softlab (-9,4%) e BestBe (-8,4%).

