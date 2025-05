Borsa: Milano chiude pesante (-1,94%), giù Stellantis ed Stm

agenzia

Sprint di Iveco in vista della cessione della divisione difesa

MILANO, 23 MAG – Ha chiuso in forte calo Piazza Affari nel giorno della minaccia di nuovi dazi all’Ue da parte del presidente Usa Donald Trump a partire dal prossimo 1 giugno. L’indice Ftse Mb ha ceduto l’1,94% a 39.475 punti in coda alle altre piazze europee, tra scambi fiume per oltre 4,7 miliardi di euro di controvalore. Poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,6 punti, contro i 101 segnati in apertura, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,8 punti al 3,58% e quello tedesco di 7,6 punti al 2,56%. Sotto pressione Stellantis (-4,62%), Stm (-4,18%) e Ferrari (-3,58%), particolarmente esposte ai dazi Usa. Difficoltà anche per il comparto bancario, sui timori di una recessione scatenata da tariffe che per l’Ue arriverebbero fino al 50% a partire dal 1 giugno. Popolare Sondrio ha lasciato sul campo il 3,57%, Intesa il 3,49%), Unicredit il 2,97%, Bper il 2,88%, Mps il 2,82%, Banco Bpm il 2,15% e Mediobanca l’1,12%. Colpito anche il lusso con Cucinelli (U-3,25%), Moncler (-1,17%) e Ferragamo (-2,55%), poco mossa invece Eni (-0,5%) con il greggio oscillante intorno alla parità. Tra i pochi rialzi spicca Iveco (+3,36%), favorita dalle diverse offerte ricevute per la divisione difesa (Idv). Tra queste quella congiunta di Leonardo (+0,27%) insieme a Rheinmetall (+0,76% a Francoforte), quella di Indra Sistemas (+3,4% a Madrid), a cui si aggiunge la proposta di acquisto della ceca Czechoslovak Group.

