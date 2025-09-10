Borsa: Milano chiude poco mossa (+0,12%), svetta Leonardo

agenzia

Nuovo passo in avanti di Mps e Mediobanca con le altre banche

MILANO, 10 SET – Piazza Affari ha chiuso in modesto rialzo. L’indice Ftse Mib ha segnato +0,12% a 42.059 punti. In vetta si è portata Leonardo (+2,41%) anche per le indiscrezioni di colloqui con Airbus e Thales per una joint-venture in grado di competere con Space X. Bene anche Saipem (+2,36%) e Moncler (+2,1%). Tra le banche le migliori sono state Bps (+1,31%) e Bper (+1,17%). Hanno fatto un passo avanti anche Mps (+1,14%) e Mediobanca (+1,07%). Piatta Generali (-0,06%).

